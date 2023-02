Randalierer verletzt drei Polizisten bei Angriff in Kult-Kneipe

Hamburg - Ein Randalierer hat am frühen Montagmorgen in Hamburg- St. Pauli drei Polizisten verletzt. Der 29-Jährige sei zunächst auf zwei Beamte losgegangen, die seinetwegen zu einem Lokal am Hamburger Berg gerufen worden seien, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall soll sich in der berühmt-berüchtigten Kneipe "Zum Goldenen Handschuh" abgespielt haben. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Er habe auf mehrfache Ansprache nicht reagiert und habe trotz des Einsatzes von Schlagstock und Reizgas auf die 33 Jahre alte Polizistin und ihren 25 Jahre alten Kollegen eingeschlagen.

Erst nach dem Eintreffen einer weiteren Streifenwagenbesatzung sei es gelungen, den Angreifer unter erheblichem Kraftaufwand und erneutem Einsatz des Schlagstocks zu überwältigen. Auch am Boden liegend habe er noch Widerstand geleistet.

Da der Verdächtige bei der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde erlitten habe, sei er erst in ein Krankenhaus und dann in Polizeigewahrsam gebracht worden. "Ein hinzugezogener Amtsarzt verfügte später seine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung", teilte die Polizei mit. In der Kleidung des mutmaßlichen Täters war zudem eine geringe Menge Kokain gefunden worden.