Razzia und SEK-Einsatz in Hamburg! Zoll und Polizei werden fündig

Hamburg - Ein Schlag gegen das organisierte Verbrechen? Am heutigen Mittwoch haben Polizei und Zoll im Rahmen einer Razzia in Hamburg mehrere Personen festgenommen.

Polizei und Zoll haben am heutigen Mittwoch mithilfe des SEK eine Drogenrazzia in Hamburg durchgeführt. Mehrere Personen wurden dabei festgenommen. © Lenthe-Medien/Presang

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Abend auf TAG24-Nachfrage erklärte, schlugen die Beamten am Nachmittag auf dem Hinterhof eines Lagerhallenkomplexes in der Straße "Mühlenhagen" (Rothenburgsort) zu.

Demnach handelte es sich um "Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Drogenermittlungsverfahren", bei denen auch das Sondereinsatzkommando (SEK) mitwirkte. Konkreter wurde der Sprecher nicht.

Nach TAG24-Informationen soll ein Lkw kontrolliert worden sein, der einen Container einer chinesischen Spedition auf dem Sattelschlepper hatte. Das belegen auch Fotos vom Einsatzort.

Bei der Überprüfung des Lasters sollen die Einsatzkräfte fündig geworden sein, woraufhin mehrere Personen festgenommen wurden. Zu der Anzahl der Verdächtigen machte der Sprecher auf Nachfrage keine Angaben.