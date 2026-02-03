Schlagersänger überfallen und mit Messer bedroht

Hamburg - Schock für Schlagersänger Peter Sebastian (68)! Der Ehrenkommissar der Hamburger Polizei wurde am Montagnachmittag überfallen und niedergeschlagen.

Peter Sebastian (68) erlitt Verletzungen an den Händen und im Gesicht. © André Lenthe Fotografie

Der Musiker war gegen 15.10 Uhr in seinem Büro am Reeseberg in Hamburg Wilstorf, als plötzlich ein maskierter Mann in das Geschäft kam und Sebastian angriff.

"Ich hatte eine Freundin erwartet, um Projekte zu besprechen, deshalb hatte ich die Tür nicht verschlossen", so der 68-Jährige gegenüber der MOPO.

Der mutmaßliche Räuber schlug mehrfach auf den Sänger ein und versuchte, ihn zu fesseln, so die Polizei in einer Mitteilung.

Nach Angaben des Musikers sei er zudem mit einem Messer bedroht worden. "Hände auf den Rücken oder ich stech' dich ab", soll der Unbekannte zu ihm gesagt haben.

Als der breitschultrige Mann ihn mit Kabelbindern fesseln wollte, wurde er von einer langjährigen 73-jährigen Bekannten des Sängers gestört.

Als sie die Tür öffnete, ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete.

Sebastian erlitt bei dem mutmaßlich versuchten Raubüberfall Prellungen, blutige Wunden an den Händen und Gesichtsverletzungen.