Schüsse in Hamburg! Als die Polizei ankommt, ist keiner mehr da

Im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord sind in der Nacht zu Mittwoch bei einem Streit Schüsse gefallen. Die beteiligten Personen machten sich aber vom Acker.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schüsse in Hamburg! In der Nacht zu Mittwoch sind im Stadtteil Barmbek-Nord mehrere Personen aneinander geraten, dabei wurde auch zu einer Waffe gegriffen.

In Hamburg sind bei einem Streit Schüsse gefallen. Die Polizei überprüfte während des Einsatzes ein Fahrzeug.
In Hamburg sind bei einem Streit Schüsse gefallen. Die Polizei überprüfte während des Einsatzes ein Fahrzeug.  © JOTO

Ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes bestätigte am Morgen auf TAG24-Nachfrage den Einsatz und die Schüsse, konnte aber keine weiteren Details nennen.

Laut TAG24-Informationen waren zwei Gruppen mit jeweils bis zu fünf Personen gegen 22 Uhr in der Dieselstraße in Streit geraten. Anwohner hörten daraufhin Schüsse und alarmierten die Polizei.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte allerdings keinerlei Personen mehr antreffen.

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Die Beamten sperrten die Straße ab und suchten nach Hinweisen und möglichen Beweisen. Dazu wurden zahlreiche Spurentäfelchen aufgestellt, da die Ermittler wohl Patronenhülsen sicherstellen konnten.

Im Laufe des Einsatzes kontrollierte die Polizei einen schwarzen Audi, der in dem Bereich rund um die Dieselstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein Messer und 400 Euro in bar, die Personen sollen sich aber kooperativ verhalten haben. Inwiefern sie überhaupt etwas mit den Schüssen zu tun hatten, ist fraglich.

Die Polizei suchte den Tatort großräumig nach Beweismitteln ab.
Die Polizei suchte den Tatort großräumig nach Beweismitteln ab.  © JOTO

Der Einsatz dauerte bis tief in die Nacht. Auch ein in einer Garage abgestelltes Auto wurde durchsucht. Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: JOTO

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