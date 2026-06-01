Wert von 170.000 Euro: Polizei macht kuriose Entdeckung in Lagerhalle

Hamburg - Kurioser Fund in Hamburg -Moorburg: In einer Lagerhalle machte die Polizei eine Entdeckung - mit einem Verkaufswert von knapp 170.000 Euro!

In Umzugskartons verpackt fanden die Beamten die als gestohlen gemeldeten Handtücher in einer Hamburger Lagerhalle. © Fotomontage: Polizei Hamburg

Insgesamt 21.000 Handtücher waren dort auf sechs Euro-Paletten sowie in 44 Umzugskartons gelagert. Doch wozu diese enorme Menge an Handtüchern und wie kamen diese überhaupt dorthin?

Ausgangspunkt war eine Anzeige, die bereits Anfang November 2025 bei der Polizei eingegangen war. Der 57-jährige Geschäftsführer eines Restpostenhandels meldete damals den Diebstahl von insgesamt 21.000 Gastronomie-Handtüchern aus seinem Lager. Die Ware war spurlos verschwunden.

Das zuständige Kriminalkommissariats nahm die Ermittlungen auf und kam schließlich einer 49-jährigen Deutschen auf die Spur.

Im Zuge der weiteren Nachforschungen stießen die Beamten auf eine Lagerhalle am Moorburger Elbdeich in Hamburg-Moorburg, in der sich das Diebesgut befinden sollte.