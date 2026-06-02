Streit im Supermarkt eskaliert: Mann stirbt durch Stichverletzungen

Hamburg - Tödliche Eskalation in Hamburg -Altona! Bei einem Streit in einem Supermarkt erlitt ein 29-Jähriger am Montagabend tödliche Stichverletzungen.

Beide Personen wurden von der Polizei noch am Tatort angetroffen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte, sind zwei Personen gegen 21.30 Uhr vor einem Rewe-Markt in der Stresemannstraße in einen Streit geraten, der sich kurz darauf in den Supermarkt verlagerte.

In dem Geschäft griff ein 31-Jähriger den 29-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn mit mehreren Stichen und Schnitten im Bereich des Oberkörpers schwer.

Zeugen alarmierten die Polizei, die den mutmaßlichen Täter noch im Supermarkt antraf. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen und kam in Untersuchungshaft. Ein Haftbefehl steht derzeit noch aus.

Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung des Schwerverletzten. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er kurz darauf seinen Verletzungen.

Zunächst hatte der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen übernommen, wurde aber noch in der Nacht von der Mordkommission abgelöst. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.