Schüsse in Hamburg: Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Hamburg - In Hamburg -Harburg sind am Montagmittag Schüsse gefallen. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Schwer bewaffnete Polizisten sichern das Gebiet rund um den Tatort. © NEWS5 / N5 DESK

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr in den Helmsweg in Harburg gerufen.

Mehrere Anrufer hatten Schussgeräusche wahrgenommen. Als die ersten Beamten eintrafen, bestätigte sich der Verdacht. Die Einsatzkräfte stießen auf einen Mann mit Schussverletzung.

Der Verletzte sei ansprechbar gewesen, so der Sprecher. Nach TAG24-Informationen wurde der Mann am Bein getroffen.

Die Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot nach Tatverdächtigen. Der Polizeihubschrauber kreist über der Stadt, Diensthunde sind im Einsatz.

Auch ein Schulgelände wird durchsucht. Die Schüler und Lehrer werden von Polizisten betreut.