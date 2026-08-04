Schüsse in Hamburg: Verdächtiger in der Nähe der Reeperbahn gefasst
Von Martin Fischer
Hamburg - Aufruhr in Eidelstedt: Ein Mann mit einer Schreckschusspistole hat am Nachmittag in Hamburg für einen Polizeieinsatz gesorgt.
Wie ein Mitarbeiter des Lagedienstes sagte, war der Mann in der Elbgaustraße nach Angaben von Zeugen aus einem Gebäude gekommen und hatte mehrfach in die Luft geschossen.
Als die Polizei an dem Gebäude eintraf, war der Mann den Angaben zufolge bereits fort. Beamte hätten aber leere Patronenhülsen sichergestellt.
Wenig später sei ein 42-Jähriger, auf den die Personenbeschreibung zugetroffen habe, im Bereich des S-Bahnhofs Reeperbahn von Beamten der Bundespolizei gefasst worden.
Zwar sei es verboten, eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit abzuschießen, sagte der Lagedienstmitarbeiter. Eine Bedrohungslage habe aber nicht bestanden.
Zu prüfen sei auch, ob der Mann über eine waffenrechtliche Erlaubnis - den sogenannten Kleinen Waffenschein - verfüge, der es ihm gestatte, eine solche Waffe mit sich zu führen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa