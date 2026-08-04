Schüsse in Hamburg: Verdächtiger in der Nähe der Reeperbahn gefasst

Hamburg - Aufruhr in Eidelstedt: Ein Mann mit einer Schreckschusspistole hat am Nachmittag in Hamburg für einen Polizeieinsatz gesorgt.

In Eidelstedt soll plötzlich ein Mann mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie ein Mitarbeiter des Lagedienstes sagte, war der Mann in der Elbgaustraße nach Angaben von Zeugen aus einem Gebäude gekommen und hatte mehrfach in die Luft geschossen.

Als die Polizei an dem Gebäude eintraf, war der Mann den Angaben zufolge bereits fort. Beamte hätten aber leere Patronenhülsen sichergestellt.

Wenig später sei ein 42-Jähriger, auf den die Personenbeschreibung zugetroffen habe, im Bereich des S-Bahnhofs Reeperbahn von Beamten der Bundespolizei gefasst worden.