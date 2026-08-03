Nach CSD-Demo: Queerfeindlicher Angriff auf St. Pauli, Täter verfolgen Frau

Hamburg - Nach einem mutmaßlich queerfeindlichen Angriff auf eine 30-Jährige aus der Queer-Community in Hamburg -St. Pauli ermittelt nun der Staatsschutz. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, nur wenige Stunden nach der CSD-Demo , bei der rund 300.000 Menschen für Vielfalt, Zusammenhalt und die Rechte queerer Menschen auf die Straße gegangen waren.

Der CSD in Hamburg stand unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei hatte ihre Einsatzkräfte nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin nur eine Woche zuvor verdoppelt. © Georg Wendt/dpa

Nach Angaben der Polizei war es zunächst vor einer Szene-Bar in der Talstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Drei bislang unbekannte Männer sollen dort eine Frau belästigt haben. Als die 30-Jährige der Frau zu Hilfe kam, wurde sie von den Männern bedroht und flüchtete in Richtung Simon-von-Utrecht-Straße.

Die drei Tatverdächtigen, von denen zwei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen sein sollen, verfolgten die Frau.

In der Simon-von-Utrecht-Straße brachten sie die 30-Jährige dann zu Fall, so die Polizei. Einer der Männer soll anschließend auch noch auf ihre Beine gesprungen sein.

Der Frau gelang es schließlich, wieder aufzustehen und sich in die U-Bahn-Station "St. Pauli" zu retten. Die Angreifer folgten ihr offenbar nicht weiter. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Anzeigenerstattung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.