Bewaffneter Raub auf Seniorin: Angehöriger schwer verletzt, drei Teenager in U-Haft
Hamburg - Schwerer Raubüberfall in Hamburg-Billwerder: Maskierte Personen drangen am Sonntagabend gegen 20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein und verletzten einen 51-Jährigen schwer. Mehrere Verdächtige konnten inzwischen festgenommen werden.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, klingelten nach bisherigem Ermittlungsstand zwei Teenagerinnen unter einem Vorwand an der Haustür eines Einfamilienhauses in Hamburg-Billwerder.
Als die 83-jährige Bewohnerin öffnete, drangen plötzlich vier maskierte männliche Jugendliche gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen.
Im Obergeschoss trafen sie auf einen 51-jährigen Familienangehörigen der Seniorin und forderten unter Gewalteinwirkung mit einer Stichwaffe die Herausgabe von Wertgegenständen.
Anschließend flüchteten die Räuber mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige wurde durch Stiche und Schnitte schwer verletzt und unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.
Raub in Hamburg: Mutmaßliche Täter stellen sich als Jugendliche heraus
Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, einem Hubschrauber und einem Diensthundeführer ein, zunächst jedoch ohne Erfolg.
Anschließende Ermittlungen brachten die Beamten jedoch schnell auf die Spur dreier 16-Jähriger, eines 15-Jährigen sowie einer 16-jährigen Teenagerin. Am Montagabend vollstreckten die Polizisten, mit Unterstützung von Spezialkräften, Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen.
Zwei der 16-Jährigen wurden dabei angetroffen und vorläufig festgenommen. Auch der 15-Jährige war zu Hause, der Tatverdacht gegen ihn, den anderen 16-Jährigen sowie die 16-jährige Teenagerin erhärtete sich aber nicht.
Stattdessen kamen die Beamten einem 14-Jährigen auf die Spur, dessen Wohnung ebenfalls durchsucht wurde. Der Jugendliche wurde später in Bergedorf festgenommen. Zudem stellte sich später eine weitere Verdächtige (15) der Polizei, sie wurde später aber wieder entlassen.
Schlussendlich sitzen nun der 14-Jährige sowie zwei 16-Jährige in U-Haft. Darüber hinaus wird gegen zwei weitere Verdächtige, eine Frau und einen Mann, ermittelt.
Erstmeldung: 3. August, 6.48 Uhr, aktualisiert: 4. August, 13.50 Uhr
Titelfoto: HamburgNews