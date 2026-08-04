Bewaffneter Raub auf Seniorin: Angehöriger schwer verletzt, drei Teenager in U-Haft

Hamburg - Schwerer Raubüberfall in Hamburg -Billwerder: Maskierte Personen drangen am Sonntagabend gegen 20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein und verletzten einen 51-Jährigen schwer. Mehrere Verdächtige konnten inzwischen festgenommen werden.

Am Samstagabend ist es im Hamburger Stadtteil Billwerder zu einem Raubüberfall gekommen. © HamburgNews

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, klingelten nach bisherigem Ermittlungsstand zwei Teenagerinnen unter einem Vorwand an der Haustür eines Einfamilienhauses in Hamburg-Billwerder.

Als die 83-jährige Bewohnerin öffnete, drangen plötzlich vier maskierte männliche Jugendliche gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen.

Im Obergeschoss trafen sie auf einen 51-jährigen Familienangehörigen der Seniorin und forderten unter Gewalteinwirkung mit einer Stichwaffe die Herausgabe von Wertgegenständen.

Anschließend flüchteten die Räuber mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige wurde durch Stiche und Schnitte schwer verletzt und unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.