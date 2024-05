09.05.2024 22:28 Schüsse in Hamburger Park: Zwei Verletzte

In Hamburg-Horn fielen am Donnerstag in einem Park Schüsse. Es soll zwei Verletzte geben. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg-Horn! Die Polizei ist in Hamburg-Horn im Großeinsatz. © Lars Ebner Nach ersten Informationen gab es am Donnerstag gegen 18 Uhr eine Schießerei in Blohms Park nahe dem Dunckersweg. Dabei soll es zwei Verletzte gegeben haben, die ins Krankenhaus kamen. Die Polizei wollte sich auf TAG24-Nachfrage am Abend nicht dazu äußern, da der Sachverhalt unübersichtlich und kompliziert sei. Bilder von vor Ort zeigen zahlreiche Beamte im Einsatz. Außerdem sichern Ermittler des Kriminaldauerdienstes Spuren. Ermittlerinnen sichern Spuren im Park. © Lars Ebner TAG24 bleibt dran.

Titelfoto: Lars Ebner