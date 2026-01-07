Schwerverletzter bittet Autofahrer um Hilfe, der wählt den Notruf

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg! Im Stadtteil Wilhelmsburg ist ein Mann in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

In Hamburg-Wilhelmsburg ist ein Mann in der Nacht zu Mittwoch durch Stiche schwer verletzt worden. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 23.23 Uhr in die Asylunterkunft in der Schlenzigstraße gerufen worden.

Dort trafen die Beamten auf den schwer verletzten Mann, der Stichverletzungen am Oberkörper aufwies. In kritischem Zustand wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Nach TAG24-Informationen hatte sich das Geschehen zunächst an einer Tankstelle abgespielt und anschließend in die Schlenzigstraße verlagert. Das Opfer hatte dort einen Autofahrer angesprochen und um Hilfe gebeten.