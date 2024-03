12.03.2024 17:27 SEK-Einsatz in Hamburg! 20-Jähriger festgenommen

Am Montag ist ein 20-jähriger Mann in Hamburg von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Auch in seiner Wohnung wurden die Beamten fündig.

Hamburg - Großeinsatz! Spezialkräfte haben am gestrigen Montag in Hamburg einen 20-Jährigen festgenommen. Am Montag ist ein 20-jähriger Mann (nicht im Bild) in Hamburg von Spezialkräften festgenommen worden. Auch in seiner Wohnung wurden die Beamten fündig. © Blaulicht-News.de Auslöser für den Einsatz war die Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses wegen des Besitzes einer scharfen Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden Einsatzkräfte die gesuchte Waffe nicht. Sie stellten jedoch 50 Gramm Kokain, zwei Kilogramm Marihuana und 250 Gramm Haschisch sicher. Außerdem fanden sie scharfe Munition, eine Schreckschusswaffe und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld. In der Wohnung war nach Angaben des Sprechers auch szenetypisches Verpackungsmaterial zum Verkauf der Drogen gelagert. Der Mann sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

