SEK im Einsatz: Mann droht, Polizisten mit Messer anzugreifen

Am Sonntag kam es in Heimfeld zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Mann bedrohte Polizisten mit einem Messer und wurde vom SEK vorläufig festgenommen.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Am Sonntag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Heimfeld. Ein 63-Jähriger wurde vom SEK vorläufig festgenommen.

Der 63-Jährige konnte von den Spezialkräften der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 bestätigte, wurde die Polizei um 10.17 Uhr nach Heimfeld in die Straße Trifthof gerufen.

Dort habe ein 63-Jähriger auf einem Balkon im 1. Obergeschoss mit einem Messer herumgefuchtelt und laut gebrüllt. Passanten wurden auf ihn aufmerksam und riefen die Polizei.

Als die Polizisten eintrafen, drohte der Mann sie mit dem Messer anzugreifen und zu verletzen, sollten sie sich ihm nähern.

Daraufhin wurden die Spezialkräfte der Polizei alarmiert. Diese konnten den Mann in der Wohnung widerstandslos festnehmen, so die Polizei.

Der 63-Jährige soll nun auf seinen psychischen Gesundheitszustand überprüft und am Sonntag noch einem Amtsarzt vorgestellt werden.

Laut der Polizei Hamburg wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.

