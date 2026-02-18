Streit an Bushaltestelle eskaliert: Mann verletzt, Täter auf der Flucht
Hamburg - Am Mittwochnachmittag kam es an einer Bushaltestelle in Hamburg zu einem Streit, der ausartete.
Gegen 16.55 Uhr wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle an der Kieler Straße gerufen, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit.
Dort hätten sich zwei männliche Personen gestritten. Einer der Männer erlitt dabei mehrere Verletzungen.
Genauere Informationen zum gesundheitlichen Zustand des Verletzten und ob es sich dabei um Messerstiche handle, konnte die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht geben.
Der Täter sei auf der Flucht. Die Hamburger Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und sucht nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz, um den Täter aus der Luft aus ausfindig zu machen.
Straßensperrungen gebe es laut der Polizei nicht, da sich der Vorfall auf dem Gehweg abspielte.
