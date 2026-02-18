Streit an Bushaltestelle eskaliert: Mann verletzt, Täter auf der Flucht

Hamburg - Am Mittwochnachmittag kam es an einer Bushaltestelle in Hamburg zu einem Streit, der ausartete.

Die Hamburger Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / Sebastian Peters

Gegen 16.55 Uhr wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle an der Kieler Straße gerufen, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit.

Dort hätten sich zwei männliche Personen gestritten. Einer der Männer erlitt dabei mehrere Verletzungen.

Genauere Informationen zum gesundheitlichen Zustand des Verletzten und ob es sich dabei um Messerstiche handle, konnte die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht geben.