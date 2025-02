16.02.2025 15:39 1.623 Streit endet in Messerstecherei: Täter auf der Flucht

Nach ersten Erkenntnissen soll am späten Freitagabend ein Streit in einer Wohnung in Hamburg-Altona eskaliert sein.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach ersten Erkenntnissen soll am späten Freitagabend ein Streit in einer Wohnung in Hamburg-Altona eskaliert sein. Zwei Männer wurden mutmaßlich durch ein Messer schwer verletzt. Der Täter ist nach wie vor flüchtig. Ein Polizeiauto vor dem betroffenen Mehrfamilienhaus im Piependreiherweg. © Lenthe-Medien/Schmid Der Vorfall soll sich gegen 21 Uhr im Piependreiherweg ereignet haben, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg. Demnach habe sich der mit einem Messer bewaffnete Täter unter einem Vorwand Zutritt in das Mehrfamilienhaus verschafft und bereits an der Wohnungstür zugestochen. Bei den Opfern handelt es sich um einen 56 Jahre alten Vater und seinen 22-jährigen Sohn. Beide wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hamburg Crime Amokdrohung an Hamburger Schule! "Ihr werdet alle sterben!" Eine unter Schock stehende Frau, die ebenfalls zu den Bewohnern der betroffenen Wohnung gehören soll, wurde ebenfalls von den Einsatzkräften behandelt. Der Täter ist immer noch auf der Flucht. "Umfangreiche" Fahndungsmaßnahmen blieben bis zum heutigen Sonntagmittag ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Die Spurensicherung stellte bis spät in der Nacht Hinweise sicher. © Lenthe-Medien/Schmid Die Ermittler gehen davon aus, dass es zwischen dem Täter und den Opfern eine Vorbeziehung gibt. Die genauen Hintergründe sind aber noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung am 15. Februar um 8.36 Uhr. Aktualisiert am 16. Februar um 15.39 Uhr.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid