Streit eskaliert: Zwei Personen durch Schüsse verletzt
Hamburg - Schüsse in der Hansestadt! Am Donnerstagabend rückte die Polizei in die Kornbergstraße in Hamburg-Wandsbek aus.
Gegen 19 Uhr machten sich die Beamten auf den Weg zur Einsatzstelle, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Dort hatten sich drei Männer nach ersten Erkenntnissen getroffen, um Mietstreitigkeiten zu klären. Das Gespräch eskalierte jedoch.
Ein 46 Jahre alter Mann zückte eine Pistole und schoss auf die beiden anderen Männer (42 und 52).
Einer von ihnen wurde mit einem Streifschuss am Bein verletzt, der andere erlitt einen Durchschuss. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser, Lebensgefahr bestand nicht.
Der Täter flüchtete zunächst mit einem Fahrzeug, stellte sich aber wenig später selbst bei der Polizei. Er wurde festgenommen und soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung, 9. Oktober, 20.24 Uhr; aktualisiert, 10. Oktober, 14.21 Uhr.
Titelfoto: Lars Ebner