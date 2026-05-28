Doch kein Ausbruchsversuch? Hintergründe zu Angriff auf Beamte in Jugendknast jetzt offenbar bekannt

Jork - Am Pfingstsonntag sollen drei Häftlinge eines Hamburger Jugendgefängnisses drei Mitarbeiter der Einrichtung angegriffen und zwei von ihnen verletzt haben. Zunächst kursierte das Gerücht, dass es sich dabei um einen Ausbruchsversuch gehandelt haben könnte. Doch jetzt soll der wahre Hintergrund der Attacke bekannt sein.

In der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand wurden am Pfingstsonntag zwei Mitarbeiter bei einer Auseinandersetzung verletzt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Nach Informationen von "Bild" soll der Anlass für den Angriff gewesen, einen Mithäftling zu lynchen - und zwar aus Rache. Die Eskalation soll im Zusammenhang mit dem Tod eines 15-Jährigen stehen, der im April 2025 in Hamburg-Harburg aus einem Hochhaus stürzte und starb.

Der Junge soll in der Nacht zum 14. April versucht haben, vor Angreifern aus der Wohnung des Hauses zu flüchten. Dabei stürzte er vom Balkon im achten Stock in den Tod. Zuvor soll eine Gruppe Männer in die Wohnung eingedrungen sein und die Anwesenden überfallen haben.

In dem Verfahren sprach das Hamburger Landgericht im März 2026 insgesamt zehn Syrer schuldig. Sieben von ihnen wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein damals 17-Jähriger, den die Richterin als Rädelsführer bezeichnete, wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt und sitzt seit Kurzem in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand ein.

Und genau dieser Vorfall im April 2025 soll nun wohl auch Auslöser für die Attacke an Pfingsten gewesen sein.

Die drei Angreifer wollten offenbar die Schlüssel zur Zelle des damals 17-jährigen Rädelsführers bekommen. In einem Materialraum sollen die gewalttätigen Insassen dafür zunächst einen Beamten bewusstlos geschlagen haben, ihm den Schlüssel zur Nachbarstation und den Gürtel abgenommen haben. Anschließend sollen die mutmaßlichen Täter den JVA-Mitarbeiter mit seinen eigenen Handschellen gefesselt haben.