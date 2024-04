09.04.2024 11:57 Streit vor Moschee eskaliert, Mann geht mit Rasierklinge auf Duo los

In Hamburg-Wilhelmsburg griff ein 43-Jähriger in der Nacht zum Dienstag zwei Männer mit einer Rasierklinge an. Ein 21-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Von Oliver Wunder

Hamburg - In Hamburg-Wilhelmsburg kam es in der Nacht zum Dienstag zu einer Attacke mit einer Rasierklinge. Die Polizei hat den Verdächtigen noch am Tatort festgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Die Tat ereignete sich gegen Mitternacht an der Ecke Rotenhäuser Straße/Veringstraße, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vor der dortigen Moschee kam es zwischen mehreren Personen zu einem Streit. In dessen Verlauf griff ein 43-Jähriger zu einer Rasierklinge. Damit fügte er einem 21-Jährigen eine potenziell lebensbedrohliche Verletzung am Hals zu. Einen 24-Jährigen verletzte er damit außerdem am Bauch. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in eine Klinik. Keiner von ihnen befindet sich nach Polizeiangaben in akuter Lebensgefahr.

Der 43-jährige Tatverdächtige mit türkischer Staatsbürgerschaft wurde am Tatort festgenommen. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat und die Verbindung der Beteiligten sind unklar. Dazu ermittelt die Polizei.

