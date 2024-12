Ungewöhnliche Festnahme: Gesuchter Straftäter stürzt "völlig betrunken" im Zug

Hamburg/Bremen - Ein fehlender Fahrschein und 3,1 Promille sind einem Mann in Hamburg zum Verhängnis geworden. Beamte nahmen den 40-jährigen Mann Polizeiangaben zufolge am Samstagmorgen im Bahnhof Hamburg-Harburg fest. Zuvor war dieser in einem Metronom-Zug "völlig betrunken" und ohne Fahrschein aufgefallen.