Cyber-Killer "White Tiger": FBI-Ermittler erhebt schwere Vorwürfe gegen deutsche Justiz

Alles in Kürze

Als "White Tiger" soll Shahriar J. (20) im Internet labile Kinder bis in den Tod getrieben haben. © TAG24/Tobias Bruns

Es ist unvorstellbar, was Shahriar J. (20) getan haben soll. Dem Hamburger wird unter anderem vorgeworfen, einen 13-Jährigen in den Tod getrieben und labile Kinder so unter Druck gesetzt zu haben, dass sie sich selbst verletzten.

Für FBI-Ermittler Pat McMonigle (44), der mit dem Fall betraut war, waren die Taten nicht auszuhalten. "Es hat mich gebrochen", sagte der US-Amerikaner gegenüber dem Spiegel.

Im Sommer vergangenen Jahres habe der Ermittler aufgrund des Falles seinen Dienst quittiert. Die Taten, für die Shahriar J. dringend tatverdächtig ist, sollen den Mann schlichtweg zu sehr belastet haben.

Den Ermittlern in Deutschland macht der US-Amerikaner schwere Vorwürfe. Schon 2022 sollen McMonigle und sein Partner herausgefunden haben, wer hinter dem Pseudonym "White Tiger" steckt.

Im Februar 2023 habe er zusammen mit Kollegen in einer zweistündigen Präsentation die Ergebnisse ihrer Recherchen Vertretern der Hamburger Staatsanwaltschaft, des Hamburger Landeskriminalamts und des Bundeskriminalamts vorgetragen.