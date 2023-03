Nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg: Suche nach Täter bislang erfolglos

Am Mittwoch wurde ein Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. © Lars Ebner

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren am Mittwochnachmittag im Dulsbergpark mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf ein bislang unbekannter Täter einem 22-jährigen Mann einen Messerstich in den Oberkörper versetzte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Anschließend seien alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Der lebensgefährlich verletzte Mann habe einen Notruf abgesetzt und sei daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Inzwischen habe sich sein Zustand stabilisiert.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen - auch der Polizeihubschrauber "Libelle 1" kam zum Einsatz - konnte zunächst ein Verdächtiger vorläufig festgenommen werden.

"Da sich der Tatverdacht gegen ihn jedoch im weiteren Verlauf nicht erhärtete, wurde er später ohne weitere Maßnahmen wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen", erklärte die Polizei.



Bei dem gesuchten Täter handele es sich demnach um einen Mann. Eine nähere Beschreibung läge nicht vor. Auch die Hintergründe zur Tat seien bislang unbekannt. "Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es eine Vorbeziehung zwischen den an der Auseinandersetzung beteiligten Personen gibt."

Beamte der Mordkommission hätten die Ermittlungen aufgenommen.