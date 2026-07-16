Von Party ausgeladen? Jugendlicher zückt plötzlich ein Messer

Hamburg - Am Mittwochabend soll ein junger Mann auf einer Party in Hamburg -Langenhorn mehrfach auf einen anderen Gast eingestochen haben.

Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. © Nonstopnews

Der Lagedienst der Polizei Hamburg bestätigte auf TAG24-Nachfrage ein "Kapitaldelikt" in Langenhorn.

Gegen 20.30 Uhr sei es zu einem Streit gekommen. Ein Geschädigter musste anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, so der Sprecher.

Laut Reporter vor Ort handele es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Minderjährigen, der explizit von der Party ausgeladen worden sei.

Auf der Toilette soll der Tatverdächtige in einen Streit mit einem 18-Jährigen geraten sein, habe plötzlich ein Messer gezückt und dreimal auf Oberkörper und Oberschenkel eingestochen.

Der 18-Jährige habe laut Reporter vor Ort schwere Verletzungen davongetragen. Der Tatverdächtige sei anschließend geflüchtet und habe sich auf der Flucht einen Fuß gebrochen. Eine offizielle Bestätigung dazu steht noch aus.