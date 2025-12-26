Zeugen gesucht: Sexueller Übergriff auf St. Pauli

Von Carla Benkoe Hamburg - Ein unbekannter Mann hat in Hamburg St. Pauli eine 29-Jährige attackiert und ist sexuell übergriffig geworden.

Die Polizei Hamburg bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach den Erkenntnissen der Polizei war die Frau am Freitagmorgen auf dem Weg nach Hause, als sich der Mann zunächst bei ihr unterhakte, sie dann attackierte, zu Boden brachte und sexuell berührte.

Weil sich die Frau wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.

Die 29-Jährige erstatte Anzeige.