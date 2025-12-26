Zeugen gesucht: Sexueller Übergriff auf St. Pauli

Ein Mann wird auf St. Pauli einer Frau gegenüber sexuell übergriffig. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Von Carla Benkoe

Hamburg - Ein unbekannter Mann hat in Hamburg St. Pauli eine 29-Jährige attackiert und ist sexuell übergriffig geworden.

Die Polizei Hamburg bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)
Die Polizei Hamburg bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Nach den Erkenntnissen der Polizei war die Frau am Freitagmorgen auf dem Weg nach Hause, als sich der Mann zunächst bei ihr unterhakte, sie dann attackierte, zu Boden brachte und sexuell berührte.

Weil sich die Frau wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.

Die 29-Jährige erstatte Anzeige.

Die Polizei hofft nun auf Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagmorgen rund um die Hopfenstraße verdächtige Beobachtungen machten oder möglicherweise Hinweise zum Täter geben können.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Crime: