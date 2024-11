Deutschlands berühmtester Penny-Markt: Was wurde aus den Kiez-Legenden?

Hamburg - Fast jeder kennt sie: die legendären "Spiegel TV"-Dokus über den berühmten Penny-Markt auf der Hamburger Reeperbahn . Doch was wurde eigentlich aus den Kiez-Kunden?

Christine Licht (54) schwingt die Hüfte heute nur noch in ihrem Wohnzimmer in ihrer Hamburger Wohnung. © Screenshot YouTube/derspiegel

Vor rund zwei Jahrzehnten wurde der Supermarkt auf Hamburgs berühmtester Straße eröffnet.

Heute ist er der einzige Discounter auf der Reeperbahn und erstrahlt in einem Design, das an den New Yorker Times Square erinnert.

Auch wenn sich vieles gewandelt hat, eines sicherlich nicht: die Art des Publikums. Immer noch zieht es Kiezbewohner, "schräge Gestalten", Stammkundschaft aus St. Pauli aber auch Touris in den kunterbunten Einkaufsspot.

Letzteres vor allem bedingt durch die Popularität, die der Kiez-Kauf durch die damalige mediale Aufmerksamkeit erlangt hat.

Eine der ehemaligen Kundinnen, die nicht nur durch ihren Einkaufskorb für Aufsehen im wohl berühmtesten Penny-Markt Deutschlands sorgte, ist Christine Licht.

Die Entertainerin präsentierte vor knapp 17 Jahren, zwischen Kassenband und Zigarettenablage, einen Einblick in ihre Bauchtanzkünste. Heute zieht es die Hamburgerin nur noch selten auf den Kiez.