Echtes Blut statt Kunstblut im Hamburg Dungeon: "Blutspende kann Leben retten"

Hamburg - Am heutigen Freitag den 13. wurde es im Hamburg Dungeon besonders blutig. Und das alles für den guten Zweck. Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) hatte das Gruselkabinett zur schaurig-schönen Blutspende-Aktion eingeladen. Auch Schauspieler hatten in voller Montur die Nadel im Arm.

Der DRK-Blutspendedienst war am Freitag den 13. im Hamburg Dungeon und nahm Spendern in gruseliger Umgebung das Blut ab. © Alice Nägle/TAG24

Warum ist es überhaupt so dringlich, Blut zu spenden?

Alina Nordwald (37), Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost erklärte es gegenüber TAG24: "Es ist wichtig, weil man mit Blutspenden Leben retten kann. Im Moment ist die Versorgungslage zwar stabil, aber auf einem niedrigen Niveau. Um die Versorgungssicherheit wirklich gewährleisten zu können, brauchen wir alleine im Raum Hamburg und Schleswig-Holstein täglich 450 bis 500 Blutkonserven".

Doch nicht nur die Spender selbst sind für das DRK wichtig. Auch die Kooperationspartner spielen eine große Rolle. Ohne passende Räumlichkeiten könnte man die Spendenaktion schließlich gar nicht anbieten, erklärte Alina Nordwald auf Nachfrage.

So wollte sich auch Geschäftsführerin des Hamburg Dungeon und des Lego Discovery Centres, Miriam Wolframm (42), für den guten Zweck einsetzen. Fest entschlossen bot sie ihre schaurigen Räumlichkeiten für die Blutspendeaktion am Freitag an. "Für uns ist Freitag der 13. ein ganz spezieller Feiertag. Dann auch noch in unserem wichtigsten Monat des Jahres. Da war klar: Wir wollen an diesem Freitag den 13. etwas ganz Besonderes machen. Blut und das Dungeon passen gut zusammen. Dann war die Idee recht schnell geboren und wir haben gedacht: 'Hey. Blutspenden - das passt doch wie die Faust aufs Auge'".

Und generell sei das Hamburg Dungeon viel mehr als ein Stationstheater der Hamburger Geschichte. "Wir sehen uns als einen wichtigen Teil der Stadt. Wichtiger Teil für den Hamburger Tourismus. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass wir eine soziale Verantwortung haben", erklärte die Managerin.

So begaben sich sogar die Schauspieler des Theaters selbst auf die Spenderliege und gingen mit gutem Beispiel voran.