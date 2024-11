Ende einer "richtig geilen Aktion": Hamburger Tafel feiert 30. Geburtstag mit großem Scheck

Die sechs Centermanager der ECE-Einkaufscenter Alstertal-Einkaufszentrum, Billstedt Center, Phoenix Center Harburg, Elbe Einkaufszentrum, Europa Passage und der Hamburger Meile zusammen mit prominenten Unterstützern der Tafel, Botschafter Jörg Pilawa und den zwei Mitarbeitenden der Hamburger Tafel bei der feierlichen Scheck-Übergabe. © Tag24/Madita Eggers

In rund einem Jahr kamen nicht nur 50 Tonnen Lebensmittelspenden zusammen, sondern auch eine Spendensumme von 50.000 Euro, die am Donnerstag feierlich in Form eines großen Schecks in der Europa-Passage verliehen worden ist.

"Wir wollten den Hamburgern etwas zurückzugeben", betonte Centermanager Jörg Harengerd. Und das ist gelungen.

An jedem ersten Samstag im Monat hatten Hamburger und Hamburgerinnen bis Anfang Oktober die Möglichkeit, Spenden direkt in den Einkaufscentern abzugeben und mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.

"Wir haben mit der ECE eine unglaubliche starke Bühne in der ganzen Stadt bekommen, das ganze Jahr über wurden wir so sichtbar gemacht", freute sich Jan Henrik Hellwege, Geschäftsführer der Hamburger Tafel.

"Wir haben eine sehr neugierige Bevölkerung angetroffen, die wirklich helfen wollte, was natürlich eine unglaublich große Motivation für unsere tägliche Arbeit ist. Das war schon insgesamt eine richtig geile Aktion."