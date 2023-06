"Plötzlich hohe Flammen aus dem Motor": Julia Jäkel sucht Radfahrer

Am Dienstag ist Julia Jaekels (51) "Saab"-Cabrio mitten auf den Straßen Hamburgs in Flammen aufgegangen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Was für ein Schockmoment für die ehemalige Vorstandsvorsitzende von "Gruner + Jahr": Am Dienstag ist Julia Jäkels (51) "Saab"-Cabrio mitten auf den Straßen Hamburgs in Flammen aufgegangen. Dass keiner - außer dem Auto - zu Schaden kam, sei einem Radfahrer zu verdanken, wie die Managerin in einem "LinkedIn"-Aufruf verriet.

Mit Sicherheitsabstand und als das Feuer sich ein wenig beruhigt hatte, nahm Julia Jäkel (51) ein Video auf und teilte ein Bild daraus auf "LinkedIn". © Screenshot/LinkedIn/Julia Jaekel "Ich war heute mit meinem so schönen alten Saab Cabrio, gute 30 Jahre alt, an der Alster unterwegs und mir ist, man glaubt es nicht, das Auto komplett abgebrannt", schreibt Julia Jäkel auf ihrem "LinkedIn"-Profil über den gestrigen Vorfall an einer Ampel an der Ecke Fontenay/Mittelweg. "Es schlugen plötzlich hohe Flammen aus dem Motor, es tat einen großen Knall, das Feuer breitete sich rasant aus." Sie sei sofort aus dem Wagen gesprungen und habe die Feuerwehr verständigt. Der Grund, warum sie überhaupt an der Ampel gestoppt und nicht weitergefahren ist, sei ein ihr hinterherfahrender Radfahrer gewesen. Hamburg Wecker sorgt für Bomben-Einsatz am Hamburger Flughafen! "Er sprang auf mich zu und rief, aus meinem Auto würde Benzin laufen, er verfolge das jetzt schon eine Weile (inklusive Benzin-Spur) und sei extra hinter mir hergeradelt", schreibt Jäkel weiter. "Ich müsse unbedingt sofort rechts ran fahren, das Auto jetzt abstellen und eine Werkstatt anrufen!"

Verlegerin Julia Jäkel bittet Hamburger:innen um Hilfe