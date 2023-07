Explosion in Hamburg: War das die Ursache?

Auch fünf Tage nach der Explosion ist die genaue Ursache weiterhin unklar. "Wir gehen von einem pyrotechnischen Gegenstand aus. Was genau es letztendlich war, können wir noch nicht sagen", sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei am heutigen Montagmorgen auf Nachfrage von TAG24 . Die Ermittlungen dauerten weiterhin an.

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen 29-Jährigen, der schwere Verletzungen an Hand, Arm und am Oberkörper davontrug. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und noch am selben Tag operiert. Lebensgefahr habe allerdings zu keiner Zeit bestanden, so die Polizei.

Bereits kurz nach der Explosion hatte die Polizei über Twitter einen Zeugenaufruf gestartet: Wer etwas gesehen hat oder Angaben zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei den Einsatzkräften unter der Telefonnummer 040 4286 56789 zu melden.