Feuer zerstört Fundus: Hamburgs kleinstes Theater kämpft ums Überleben

Hamburg - Schock kurz vor Weihnachten für Hamburgs kleinstes Theater: In der Nacht auf den vergangenen Mittwoch ist im Fundus des "Theater Das Zimmer" in einem Gewerbehof in Moorfleet ein verheerender Brand ausgebrochen. Dabei wurden Bühnenbilder, Requisiten und Kostüme von über 60 Produktionen zerstört. Der Schaden ist immens und stellt das kleine Privattheater vor existenzielle Herausforderungen.

Das "Theater Das Zimmer" in der Washingtonallee in Hamburg-Horn. © Theater das Zimmer

Nach ersten Erkenntnissen wird als Ursache ein Kurzschluss an einer Deckenlampe des Vermieters angenommen.



Besonders bitter: Unter den zerstörten Materialien befinden sich auch die Bühnenbilder geplanter Wiederaufnahmen, darunter auch die erst vor Kurzem mit dem Theaterpreis Hamburg ausgezeichnete Produktion "Michael Kohlhaas".

Jahrzehntelange künstlerische Arbeit, seit der Eröffnung des Theaters im Oktober 2014, war in den Lagerräumen verwahrt worden - und ist nun zum großen Teil verloren.

Neben dem Feuer selbst haben Angaben des Theaters zufolge auch die Löscharbeiten massive Schäden verursacht. Die Lagerfläche stehe knöcheltief unter Wasser.

In den kommenden Tagen soll sich zeigen, ob einzelne Requisiten oder Kostüme noch zu retten sind. Vieles jedoch müsse entsorgt und vollständig neu beschafft werden.

"Neben dem großen emotionalen und materiellen Verlust ist uns dadurch kurz vor Weihnachten auch ein enormer finanzieller Schaden entstanden, der durch Versicherungen nur zu einem ganz kleinen Teil gedeckt wird", teilte das Theater auf Instagram mit.