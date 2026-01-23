Kriegsschiff läuft in Hamburg ein: So kommt Ihr an Bord des U-Boot-Jägers

Hamburg - Der Hamburger Hafen hat am Freitag hochrangigen militärischen Besuch bekommen: Um 13 Uhr lief die britische Fregatte "HMS St Albans" an der Überseebrücke ein. Das Kriegsschiff der Royal Navy wird mehrere Tage in der Hansestadt zu Gast sein.

Am Freitagmittag lief das Kriegsschiff "HMS St Albans" in den Hamburger Hafen ein. © Citynewstv

Die HMS St Albans ist das 16. und letzte Schiff der sogenannten Duke-Klasse (Type-23-Fregatten) der britischen Marine.

Die Fregatte wurde 2002 in Dienst gestellt und hat ihren Heimathafen im südenglischen Portsmouth. Sie ist 133 Meter lang, rund 16 Meter breit und hat einen Tiefgang von 7,30 Metern. Die Besatzung besteht aus bis zu 185 Soldatinnen und Soldaten.

Zu ihren jüngsten Einsätzen zählt eine Mission im Nordatlantik, im Norwegischen Meer und im Arktischen Ozean, bei der die "St Albans" als U-Boot-Jäger und NATO-Partner rund 150 Tage im Einsatz war.

Dort überwachte sie Seegebiete, unterstützte die Sicherung von maritimen Verkehrswegen und arbeitete eng mit Verbündeten zusammen, wie die Royal Navy im August 2025 mitteilte.