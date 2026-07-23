Akute Einsturzgefahr! Einsatzkräfte sichern evakuiertes fünfstöckiges Gebäude

Hamburg - Evakuierung in Hamburg -Altona! Polizei und Feuerwehr haben am Donnerstag ein Gebäude geräumt, das massive Risse aufweist. Es wurde für unbewohnbar erklärt.

Das Gebäude ist massiv einsturzgefährdet. © Lenthe-Medien/Reimer

Am Vormittag bemerkten Bewohner des 1894 errichteten Mehrfamilienhauses in der Holstenstraße die Beschädigungen. Der Eigentümer beauftragte daraufhin einen Fachmann, der die Schäden begutachtete.

Dieser kam zu dem Schluss, dass es sich um massive, die Statik betreffende Einschränkungen handelt. Gegen 11 Uhr alarmierte der Fachmann daher die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte bestätigten die massiven Rissbildungen an tragenden Bauteilen des Hauses und ließen es räumen, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

Die 14 Bewohner des fünfstöckigen Gebäudes wurden aufgrund der Gefahrenlage evakuiert. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls gesperrt.

"Das weitere Ergebnis der Begutachtung ergab, dass das Gebäude als massiv einsturzgefährdet und für unbewohnbar erklärt wurde", heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.