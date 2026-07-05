Ätzende Säure tritt auf Betriebsgelände aus: Feuerwehr im Großeinsatz

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Samstagabend ist auf dem Betriebsgelände einer Müllverbrennungsanlage in der Hansestadt ätzende Salzsäure ausgetreten. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

In speziellen Schutzanzügen machten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr an die Arbeit. © HamburgNews/Christoph Seemann

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher mit, dass die Kameraden gegen 18.35 Uhr zu dem Gelände am Rugenberger Damm im Stadtteil Altenwerder alarmiert worden waren.

Aus noch ungeklärter Ursache war es in einer Werkshalle zum Austritt der Salzsäure gekommen.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Maßnahmen. In speziellen Schutzanzügen sorgten sie dafür, dass die Säure mithilfe spezieller Behälter aufgenommen wird.