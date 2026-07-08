Schwarze Rauchschwaden über Bramfeld: Tiefgarage steht in Flammen

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In Hamburg brannte am Mittwoch eine Tiefgarage in Bramfeld. Niemand wurde verletzt. Zwei Autos standen in flammen.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Schwarze Rauchschwaden über Hamburg: Die Feuerwehr war am Mittwoch in Bramfeld im Einsatz, um eine brennende Tiefgarage zu löschen.

Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen von mehreren Seiten.
Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen von mehreren Seiten.  © Lars Ebner

Gegen 16.26 Uhr seien die Einsatzkräfte in die Stefan-Zweig-Straße alarmiert worden.

Gleich mehrere Personen meldeten, dass sie schwarzen Rauch aus einer Tiefgarage empor steigen sahen. Daraufhin wurden zwei Löschfahrzeuge sowie mehrere Sonderfahrzeuge in den Einsatz geschickt.

Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, drang bereits Rauch aus der Garagenausfahrt sowie aus mehreren Lüftungsschächten der Tiefgarage.

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Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute bis zu einem angrenzenden Treppenraum vor, um die Flammen zu bekämpfen.

Durch eine gleichzeitig eingeleitete Überdruckbelüftung wurde verhindert, dass der Rauch in das darüberliegende, achtstöckige Wohnhaus eindringen konnte.

Zwei Autos brannten in der Tiegarage

Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.
Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.  © Lars Ebner

Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben, niemand sei laut Feuerwehr verletzt worden.

Im Inneren der Tiefgarage brannten in vergitterten Abteilen zwei Autos. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen ausfindig machen und das Feuer löschen.

Anschließend führten die Einsatzkräfte noch Belüftungsmaßnahmen durch, um den Rauch aus der Garage zu drücken.

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Rund 50 Einsatzkräften waren für etwa zwei Stunden im Einsatz.

Titelfoto: Lars Ebner

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