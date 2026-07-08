Schwarze Rauchschwaden über Bramfeld: Tiefgarage steht in Flammen
Hamburg - Schwarze Rauchschwaden über Hamburg: Die Feuerwehr war am Mittwoch in Bramfeld im Einsatz, um eine brennende Tiefgarage zu löschen.
Gegen 16.26 Uhr seien die Einsatzkräfte in die Stefan-Zweig-Straße alarmiert worden.
Gleich mehrere Personen meldeten, dass sie schwarzen Rauch aus einer Tiefgarage empor steigen sahen. Daraufhin wurden zwei Löschfahrzeuge sowie mehrere Sonderfahrzeuge in den Einsatz geschickt.
Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, drang bereits Rauch aus der Garagenausfahrt sowie aus mehreren Lüftungsschächten der Tiefgarage.
Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute bis zu einem angrenzenden Treppenraum vor, um die Flammen zu bekämpfen.
Durch eine gleichzeitig eingeleitete Überdruckbelüftung wurde verhindert, dass der Rauch in das darüberliegende, achtstöckige Wohnhaus eindringen konnte.
Zwei Autos brannten in der Tiegarage
Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben, niemand sei laut Feuerwehr verletzt worden.
Im Inneren der Tiefgarage brannten in vergitterten Abteilen zwei Autos. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen ausfindig machen und das Feuer löschen.
Anschließend führten die Einsatzkräfte noch Belüftungsmaßnahmen durch, um den Rauch aus der Garage zu drücken.
Rund 50 Einsatzkräften waren für etwa zwei Stunden im Einsatz.
Titelfoto: Lars Ebner