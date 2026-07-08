Schwarze Rauchschwaden über Bramfeld: Tiefgarage steht in Flammen

Hamburg - Schwarze Rauchschwaden über Hamburg: Die Feuerwehr war am Mittwoch in Bramfeld im Einsatz, um eine brennende Tiefgarage zu löschen.

Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen von mehreren Seiten. © Lars Ebner

Gegen 16.26 Uhr seien die Einsatzkräfte in die Stefan-Zweig-Straße alarmiert worden.

Gleich mehrere Personen meldeten, dass sie schwarzen Rauch aus einer Tiefgarage empor steigen sahen. Daraufhin wurden zwei Löschfahrzeuge sowie mehrere Sonderfahrzeuge in den Einsatz geschickt.

Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, drang bereits Rauch aus der Garagenausfahrt sowie aus mehreren Lüftungsschächten der Tiefgarage.

Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute bis zu einem angrenzenden Treppenraum vor, um die Flammen zu bekämpfen.

Durch eine gleichzeitig eingeleitete Überdruckbelüftung wurde verhindert, dass der Rauch in das darüberliegende, achtstöckige Wohnhaus eindringen konnte.