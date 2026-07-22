Salzsäure-Austritt in der Innenstadt! Feuerwehr im Großeinsatz

Hamburg - Alarm in Hamburg ! Am Mittwoch musste die Feuerwehr zu einem Gefahrgut-Einsatz ausrücken. Ein Mann wurde durch ausgetretene Salzsäure verletzt.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. In speziellen Schutzanzügen sicherten die Einsatzkräfte die ausgetretene Salzsäure. © Lars Ebner

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte, waren die Kameraden um 11.51 Uhr in den Sachsenkamp (Stadtteil Hammerbrook) alarmiert worden.

Aus noch ungeklärter Ursache war im Inneren eines Transporters eine zunächst unbekannte Flüssigkeit aus einem Paket ausgetreten. Die Flüssigkeit stellte sich später als Salzsäure heraus, die für die Mauerwerksreinigung auf einer Baustelle verwendet werden sollte.

Der Fahrer kam mit der ätzenden Salzsäure in Kontakt und wurde verletzt. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst musste er ins Krankenhaus gebracht werden.