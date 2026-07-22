Salzsäure-Austritt in der Innenstadt! Feuerwehr im Großeinsatz
Hamburg - Alarm in Hamburg! Am Mittwoch musste die Feuerwehr zu einem Gefahrgut-Einsatz ausrücken. Ein Mann wurde durch ausgetretene Salzsäure verletzt.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte, waren die Kameraden um 11.51 Uhr in den Sachsenkamp (Stadtteil Hammerbrook) alarmiert worden.
Aus noch ungeklärter Ursache war im Inneren eines Transporters eine zunächst unbekannte Flüssigkeit aus einem Paket ausgetreten. Die Flüssigkeit stellte sich später als Salzsäure heraus, die für die Mauerwerksreinigung auf einer Baustelle verwendet werden sollte.
Der Fahrer kam mit der ätzenden Salzsäure in Kontakt und wurde verletzt. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst musste er ins Krankenhaus gebracht werden.
In speziellen Schutzanzügen sicherten die Einsatzkräfte währenddessen die Säure und untersuchten den Transporter auf weitere Gefahrgüter. Weitere Verletzte gab es nicht. Um kurz nach 14 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden.
Titelfoto: Lars Ebner