Angebranntes Essen löst Feuerwehr-Einsatz aus! Gehbehinderte Person über Balkon gerettet

Hamburg - Einsatz der Feuerwehr im Hamburger Westen! Im Stadtteil Bergedorf musste eine gehbehinderte Person am Samstagnachmittag aus ihrer Wohnung gerettet werden.

Die Feuerwehr rettete in Hamburg-Bergedorf eine gehbehinderte Person nach einem Brand in der Wohnung. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.38 Uhr in den Ludwig-Rosenberg-Ring gerufen.

Dort hatte es nach verbranntem Essen gerochen, zudem quoll Rauch aus dem Fenster. Vor Ort stellten die Kameraden fest, dass Essen auf dem Herd angebrannt war.

Die Feuerwehr rettete daraufhin eine gehbehinderte Person per Drehleiter vom Balkon, Rettungskräfte brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Ob und wie schwer sie verletzt war, konnte der Sprecher nicht sagen.