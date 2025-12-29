 1.131

Großbrand in Hamburg: Feuerwehr warnt Anwohner

Die Feuerwehr ist in Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd im Einsatz und warnt vor einer starken Rauchentwicklung.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg! Derzeit brennt es im Stadtteil Barmbek-Süd.

Aktuell brennt es im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd. Die Feuerwehr warnte vor einer starken Rauchentwicklung.  © HamburgNews/Christoph Seemann

Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte gegenüber TAG24, dass die Kameraden gegen 17.22 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Wagnerstraße alarmiert worden waren.

Vor Ort bestätigten sich die ersten Meldungen: Das Dach eines Mehrfamilienhauses stand auf einer Länge von rund zehn Metern in Flammen.

Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten, parallel wurde das Gebäude evakuiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll niemand verletzt worden sein.

Die Feuerwehr gab um 17.52 Uhr über die Warn-App "NINA" eine Meldung an die Bevölkerung heraus - die Einsatzkräfte warnten vor einer starken Rauchentwicklung. Die Wolke zog demnach in Richtung Südosten.

Anwohner sollten das betroffene Gebiet meiden, Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Um 18.17 Uhr wurde die Warnung aufgehoben.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und zahlreichen Einsatzkräften an.
Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und zahlreichen Einsatzkräften an.  © HamburgNews/Christoph Seemann

Die Feuerwehr ist aber weiterhin mit zwei Löschzügen und zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Wagnerstraße ist laut Polizei zwischen der Oberaltenallee und der Uferstraße gesperrt.

Erstmeldung: 18.01 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 18.21 Uhr

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann

