Flammen-Inferno! Feuerwehr auf Schulgelände im Einsatz

Hamburg - Flammen in der Dunkelheit: Am Montagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Schulgelände in Hamburg ausrücken.

Die Hamburger Feuerwehr war am Montagabend auf einem Schulgelände in Heimfeld im Einsatz. © Lenthe-Medien/Reimer

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte gegenüber TAG24 mit, dass die Einsatzkräfte gegen 18.17 Uhr zum Friedrich-Ebert-Gymnasium im Stadtteil Heimfeld alarmiert worden waren.

Vor Ort stellten die Kameraden fest, dass in einem kleinen Weg zwischen dem Schulgebäude und einem angrenzenden Sportplatz mehrere Mülltonnen lichterloh brannten.

Die Flammen drohten auf das Gebäude überzugreifen, weshalb die Einsatzkräfte umgehend mit der Brandbekämpfung begannen - mit Erfolg. Mit vereinten Kräften konnten sie das Feuer löschen.

Wie der Sprecher auf Nachfrage bestätigte, wurde niemand verletzt. Das Schulgebäude blieb zudem unbeschädigt.