Mann zündet Feuerwerk, kurz darauf brennt sein Schuppen

Hamburg - Das war keine gute Idee! Im Hamburger Stadtteil Neugraben hat ein Mann am Dienstagabend in seinem Garten ein Feuerwerk gezündet, kurz darauf stand sein Schuppen in Brand.

In Hamburg-Neugraben hat ein gezündetes Feuerwerk einen Schuppen in Brand gesetzt. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war durch das Feuerwerk Unrat in Flammen aufgegangen. Anwohner hatten daraufhin versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen - doch leider vergebens.

Denn der Brand hatte sich da schon bereits auf das Dach des Schuppens ausgebreitet, sodass die Einsatzkräfte es öffnen mussten, um an die Glutnester zu gelangen.

Nach einer guten halben Stunde waren die Flammen gelöscht.