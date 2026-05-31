Anwohner hören lauten Knall: Frau klettert auf Strommast und verbrennt

Hamburg - Ein tragischer Vorfall hat am Sonntagnachmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 13.57 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Sieversstücken nach Sülldorf alarmiert.

Großeinsatz in Sülldorf, nachdem eine Frau auf einen Strommast geklettert war. © Lenthe-Medien/Heider

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Frau kurz vor 13 Uhr aus noch unbekannter Ursache auf einen Strommast geklettert sein.

Dabei kam es offenbar zu einem Stromüberschlag, der von mehreren Anwohnern als lauter Knall wahrgenommen wurde.

Zeitgleich kam es in Teilen von Sülldorf zu einem Stromausfall von wenigen Minuten, wie die Hamburger Energienetze mitteilten.

Die Frau stürzte infolge des Vorfalls in Brand gesetzt zu Boden und konnte von der Feuerwehr nur noch gelöscht werden. Sie verstarb noch am Einsatzort.

Ein Augenzeuge musste aufgrund des Erlebten durch den Rettungsdienst betreut werden, wie ein Reporter vor Ort berichtete.