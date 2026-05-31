Dramatischer Einsatz: Acht Katzen in brennender Wohnung gefangen, nicht alle überleben

Hamburg - Dramatischer Einsatz: Nachdem Flammen in einer Wohnung in Hamburg ausgebrochen waren, fanden die Feuerwehrleute dort mehrere Katzen , doch nicht für alle gab es ein Happy End.

Insgesamt acht Katzen fanden die Feuerwehrleute in der Wohnung. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Am Samstagabend nahmen Feuerwehrleute während eines Routineeinsatzes in Steilshoop plötzlich in einer Wohnung im sechsten Stock eine Rauchentwicklung wahr, teilte die Feuerwehr Hamburg mit.

Daraufhin gelang es den Einsatzkräften schnell, die Ursache des Brandes zu finden: Essen in einem Kopftopf brannte. Doch das Feuer hatte sich schon auf weitere Gegenstände in der Küche ausgebreitet.

Die Flammen konnten schnell gelöscht werden und die Feuerwehrleute leiteten Lüftungsmaßnahmen ein. Allerdings erlebten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle der Wohnung eine Überraschung: Acht Katzen waren noch in der Wohnung!

Drei der Tiere waren bereits erstickt. Doch fünf weitere Katzen konnten gerettet und medizinisch versorgt werden.

Damit allerdings nicht genug: Eine Katze musste sogar wiederbelebt werden - mit Erfolg.