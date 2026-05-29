Flammen im Mehrfamilienhaus: Mann lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Flammen im Mehrfamilienhaus: Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen zu einem Feuer in Billstedt aus. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehrleute retteten einen Mann aus der brennenden Wohnung. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 8.54 Uhr in die Straße Kattensteert gerufen.

Dort war ein Feuer in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Bei dem Einsatz wurde eine Person aus der brennenden Wohnung gerettet.

Ein Notarzt untersuchte den Verletzten vor Ort und stufte seine Verletzungen als lebensgefährlich ein. Der Mann kam in eine spezielle Klinik.

In der betroffenen Wohnung hatten Unrat und Möbel Feuer gefangen. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle bringen.