Transporter geht in Flammen auf: Hauptverkehrs-Ader in Hamburg gesperrt

Hamburg - Große Rauchsäule über der Stadt: Auf der B5 ging am Sonntagvormittag ein Transporter in Flammen auf. Die Bundesstraße ist in Richtung Hamburg komplett gesperrt.

Die B5 in Richtung Hamburg ist voll gesperrt. © HamburgNews/Christoph Seemann

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte. Eine dichte Rauchsäule war über der Hansestadt zu sehen.

Auf der Bergedorfer Straße in Höhe Mümmelmannsberg brannte der Transporter plötzlich. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war keine Person mehr im Fahrzeug. Verletzt wurde nach bisherigen Kenntnissen niemand.

Die Einsatzkräfte sicherten den betroffenen Bereich der Straße ab und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Um 11.23 Uhr konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden.

Warum der Transporter in Brand geriet, ist aktuell noch unklar. Nun ermittelt die Polizei.