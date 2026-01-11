Unrat in Flammen: Feuer auf Balkon in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Am Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte nach Hamburg- Wilstorf gerufen. Dort stand der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Am Sonntagabend ist ein Balkon in Hamburg-Wilstorf in Brand geraten. © Lenthe-Medien/Harms

Gegen 17.56 Uhr rückten die Feuerwehrleute in die Straße Hanhoopsfeld aus, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

"Dort brannte Unrat auf dem Balkon", so der Sprecher weiter. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sogar Kleidungsstücke, Elektrogeräte und eine kleine Kommode auf dem Balkon Feuer gefangen hatten.

Sofort begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten.

Mit einem C-Rohr konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Zur Brandursache konnte der Sprecher keine Angaben machen.