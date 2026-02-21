Möbel brennen im sechsten Stock, Mann rettet sich zum Nachbarn

Hamburg - In einem Hochhaus in der Straße Kroogblöcke im Stadtteil Hamburg -Horn ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. In einer Wohnung im sechsten Obergeschoss gerieten Möbel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Via Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte in die Brandwohnung. © Citynewstv

Gegen 17.30 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Mobiliar bereits gebrannt und die betroffene Wohnung im sechsten Stock sei leer gewesen.

Der Bewohner der Brandwohnung hatte sich bereits in die Nachbarwohnung gerettet. Nach Angaben des Sprechers kam der Senior mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.