Gefahrstoff ausgetreten: Zwei Personen kontaminiert

Hamburg - Bei einem Unfall in einer Spedition in Hamburg ist am Montagabend ein Fass mit Gefahrgut beschädigt worden. Eine Person musste ins Krankenhaus.

35 Einsatzkräfte eilten zu dem Unfall in der Bredowstraße. © Christoph Seemann/HamburgNews

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurden die Retter gegen 20.30 Uhr in die Bredowstraße gerufen.

Dort war ein 200-Liter-Fass mit einer ätzenden Flüssigkeit beim Rangieren eines Gabelstaplers beschädigt worden.

Zwei Mitarbeiter der Spedition wurden von der Flüssigkeit, die zu schweren Verätzungen führen kann, kontaminiert.

Die Personen wurden von der Feuerwehr dekontaminiert, ein Mann kam in ein Krankenhaus.

Eine Spezialfirma wurde mit der Entsorgung der Chemikalie beauftragt.