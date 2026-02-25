Explosion in Mehrfamilienhaus: Mann rettet sich durch Sprung vom Balkon
Hamburg - In Hamburg-Wandsbek ist am Mittwoch ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zeugen berichten von einer Explosion.
Gegen 10.40 Uhr wurde die Feuerwehr in die Lydiastraße in Wandsbek gerufen.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die betroffene Wohnung im ersten Geschoss des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand.
Der Bewohner konnte sich mit einem Sprung vom Balkon vor den Flammen retten, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.
Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
Zeugen berichteten von einer Explosion in der Wohnung, teilte die Polizei mit.
Um 11.38 Uhr meldeten die rund 50 Einsatzkräfte vor Ort "Feuer aus". Die Nachlöscharbeiten laufen noch. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: Lars Ebner