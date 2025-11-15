Auf Campingplatz: Wohnwagen und Vorzelt gehen in Flammen auf

Hamburg - Riesige Flammen und dichte Rauchschwaden: Auf einem Campingplatz in Hamburg ist am Samstagmorgen ein Wohnwagen samt Vorzelt in Brand geraten.

Der Campingplatz befindet sich am Ochsenwerder Elbdeich, wo die Parzelle gegen 9.06 Uhr in Flammen stand, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Verletzt wurde durch die Flammen niemand. "Es gab auch keine besonderen Ereignisse", so der Sprecher weiter.

Gegen 9.29 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden.