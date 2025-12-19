Aufsteigender Rauch auf Schute im Hansahafen

Hamburg - Im Hansahafen in der Nähe des Deutschen Hafenmuseums kam es am Freitagabend zu aufsteigendem Rauch.

Im Hansahafen kam es zu einer Rauchentwicklung auf einer Schute. © André Lenthe/Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 mitteilte, wurde das Feuer um 19.42 Uhr gemeldet.

Auf einer Schute im Hansahafen am Kleinen Grasbrook hatte fein geschredderter Metallschrott begonnen, Rauch zu entwickeln, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte die leichte Rauchentwicklung unter Kontrolle bringen.

Nach Angaben der Polizei habe sich wahrscheinlich der Metallschrott durch zu enge Schichtung und dazu kommendes Regenwasser erhitzt. Dadurch sei der Rauch entstanden.