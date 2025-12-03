Auto geht während der Fahrt in Flammen auf! Insassen haben großes Glück

Ein Auto ist am Mittwochnachmittag in der Hamburger Innenstadt während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Die Insassen konnten sich noch retten.

Von Robert Stoll

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hamburger Innenstadt! Am Mittwochnachmittag ist ein Auto in der Steinstraße während der Fahrt in Flammen aufgegangen und hat für eine Sperrung gesorgt.

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, fing der Renault mit drei Insassen an Bord auf Höhe der Jakobikirche plötzlich während der Fahrt an zu qualmen.

Schnell konnten sich die Personen ins Freie retten, der Wagen aber fing Feuer und brannte komplett aus.

Da konnte auch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr nicht mehr helfen.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein.

Die Steinstraße war während des rund 40-minütigen Einsatzes voll gesperrt. Davon betroffen war auch der Nahverkehr, der in dieser Zeit nur eingeschränkt lief.

